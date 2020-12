Des Beatles aux Stones (forcément), de Cabrel à Bruel, d’Amy Winehouse à France Gall, de Belmondo à Delon. Ils y sont toutes et tous dans les vingt ans de "La Story" compilés dans un livre par son concepteur et son réalisateur Brice Depasse. À dévorer sans aucune modération.

La nostalgie, ce n’est pas forcément synonyme de déprime. Cela peut aussi flirter avec une forme de mélancolie positive. Les bons souvenirs circulent dans nos mémoires, nous ramènent à des moments joyeux, festifs et amicaux. En cette période sans véritable relief, pourquoi se priverait-on de ces petits plaisirs ? La musique et le cinéma ont imprégné nos disques durs personnels et nous allons régulièrement y piocher nos madeleines de Proust qui nous font du bien..