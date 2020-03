Manu Larcenet sort Thérapie de groupe chez Dargaud.

La nouvelle série de Manu Larcenet, Thérapie de groupe, visite le chaos intérieur de l’auteur.

Manu Larcenet est sans doute l’un des auteurs de bandes dessinées les plus brillants de ces vingt dernières années. Son Combat ordinaire (quatre tomes chez Dargaud) a converti au genre certains de ses plus rétifs opposants. Mais Manu Larcenet est aussi un torturé. Normal pour un artiste, diront les plus cyniques. Que ce soit Blast (quatre tomes) ou Le rapport de Brodeck (tiré du livre de Philippe Claudel), la noirceur qui le poursuit au quotidien s’y exprime au travers des tons et de la palette sombre de couleurs qu’il y emploie.

(...)