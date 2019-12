Un livre qui relate 250 ans de ventes de bijoux d’exception.

Parution de l’ouvrage Christie’s, archives précieuses. Les secrets de 250 ans de ventes joaillières d’exception par Vincent Meylan, journaliste au magazine Point de Vue. Il contient 300 documents dont des illustrations parfois inconnues jusqu’à ce jour ainsi que les catalogues originaux de la vente des bijoux de la reine Charlotte d’Angleterre (1761-1818).

La maison de ventes Christie’s a commencé à se développer dans les années 1790. On ne compte plus par année, les ventes de bijoux ayant appartenu à un membre du Gotha. Des bijoux qui sont ainsi acquis puis parfois remis quelques années plus tard sur le marché des enchères ou qui disparaissent tout simplement à jamais au fond d’une collection privée en Asie ou dans les Emirats.

En 2019, Christie’s a vendu des pièces historiques en nombre avec une broche de l’impératrice Eugénie, des bijoux ayant appartenu au duc de Gloucester (cousin d’Elizabeth II), à la princesse Mary (sœur des rois Edward VIII et George VI), une parure d’émeraudes de la duchesse de Franco, un diadème en aigues-marines et diamants de la grande-duchesse de Mecklembourg-Schwerin, un diadème de lady Monckswell, un collier provenant du nizam d’Hyderabad ou encore des pièces somptueuses de la collection Al Thani du Qatar.

Le livre se lit un peu comme une enquête puisque Vincent Meylan retrace les péripéties de certaines ventes comme celle de la perle la Régente qui appartenait à la couronne de France avant d’être acquise par les princes Youssoupoff et qui parvint mystérieusement à quitter le territoire russe après la Révolution bolchevique. Elle a été récemment revendue à Genève.

Gros plan aussi sur des bijoux régulièrement remis sur le marché de deux reines aux destins tragiques : Marie Antoinette et Marie Stuart.

Ces dernières années, souvent pour des questions d’héritage, des bijoux princiers se sont ainsi retrouvés devant le marteau d’un commissaire-priseur, comme en juin 2006 avec plusieurs pièces de l’écrin de la princesse Margaret dont le diadème Poltimore porté le jour de son mariage.

Christie’s, archives précieuses. Les secrets de 250 ans de ventes joaillières d’exception, Vincent Meylan, Editions Télémaque, 2019, 395 pages, 27 €