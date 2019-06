Cela fait bien longtemps qu’Alain Delon n’a plus eu droit à autant de visibilité. Il y a d’abord eu Cannes et la Palme d’or d’honneur qui lui a été remise le 21 mai, ainsi que toute la polémique que celle-ci a soulevée. Ensuite, c’est en chanson qu’il a refait parler de lui avec la sortie cette semaine du titre "Je n’aime que toi". Et entre les deux, le Samouraï s’est livré comme rarement dans le livre Romy, une longue nuit de silence écrit par Sarah Briand et sorti en librairie le 29 mai.

Parmi les confessions de l’acteur français, celles concernant Romy Schneider sont les plus touchantes. Pas seulement parce qu’il est de notoriété publique qu’ils se sont follement aimés, mais surtout parce que le Guépard ne s’est jamais montré très disert à propos de la relation qui l’unissait à l’actrice. Dans le livre de Sarah Briand, il dévoile ce qu’il a fait une fois près de son corps sans vie et les pensées qui ont été les siennes ce maudit 29 mai 1982.

Après avoir découvert le drame, en attendant l’arrivée des secours, Alain Delon explique avoir griffonné quelques mots. "Je te regarde dormir. Je suis auprès de toi, à ton chevet, a-t-il noté, noyé par le chagrin. Tu es vêtue d’une longue tunique noire et rouge, brodée sur le corsage. Ce sont des fleurs, je crois mais je ne les regarde pas. Je te dis adieu, le plus long des adieux ma puppele. C’est comme ça que je t’appelais. Ça voulait dire ‘petite poupée’ en allemand."

Il explique aussi pourquoi il n’a pas assisté aux obsèques de celle qui avait enflammé son cœur. "Pour ne pas jouer le jeu des photographes", peut-on lire. Et parce que cela ne changeait rien pour elle. L’acteur dit s’être recueilli sur sa tombe après, seul.