Si aux yeux des gens, Anthony Delon est le fils d’Alain et de Nathalie Delon, ce dernier a prouvé avec des rôles forts au cinéma, à la télé mais également au théâtre qu’il n’est pas simplement le "fils de". Il a prouvé à tous son talent qui lui a permis de se faire un prénom. À 57 ans, l’homme est heureux. Son bonheur, c’est avant tout sa famille, ses deux filles, Loup et Liv, qui sont ses trésors.

Dans son nouveau livre intitulé Entre chien et loup, Anthony Delon se livre comme jamais. Il est question de résilience et de pardon, de confidences, d’anecdotes croustillantes aussi, des moments de bonheur, drôles comme des périodes plus douloureuses. Son sentiment d’abandon, la violence de son père.