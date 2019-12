Ce livre est en premier une thérapie et une alerte en second lieu", confesse Sonia Dubois au sujet de son Alimentation, halte aux mensonges et aux idées reçues. "Car en 26 chapitres, j’ai réalisé un travail de fond avec la journaliste Anne Lavédrine en nous procurant la totalité des rapports médicaux pour remettre l’église au milieu du village. Tout n’est pas vrai dans les nouvelles gourouteries. Et ça en devient insupportable !"

La célèbre chroniqueuse de l’émission Frou-Frou sur France 2 ou encore Matin Bonheur sait de quoi elle parle, elle qui est experte en la matière depuis presque 30 ans et son régime drastique de 60 kilos en 1995. "Le drame est que tout le monde s’autoproclame nutritionniste aujourd’hui !, s’insurge celle qui a notamment publié Maigrissons ensemble ou Journal d’une grosse repentie. Or, ne sont nutritionnistes que les médecins nutritionnistes. Le reste, c’est bidon !"