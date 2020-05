Voici deux mois, il avait été l’un de ceux (avec Lionel Duroy, Eric-Emmanuel Schmitt, Gérard de Cortanze ou Katherine Pancol) à avoir accepté de nous raconter son confinement d’écrivain. Ce qui lui manquait le plus, disait-il, c’étaient les petits moments de solitude propices à l’écriture, lui qui était "enfermé" chez lui avec femme et (deux) enfants. Si on le retrouve aujourd’hui - mais toujours par téléphone - c’est que les librairies ont rouvert leurs portes et que Les étincelles, son nouveau roman, y est disponible. Un roman "feel good", comme tous ceux de Julien Sandrel, qui, depuis La chambre des merveilles, a réuni une impressionnante communauté de lecteurs.

(...)