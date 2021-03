Aurore Van Opstal publie son premier roman où elle rend justice à Marilyn Monroe, icône incomprise dont l’histoire lui fait profondément écho..

"Il y avait la nuit, ma plus belle ennemie. Je ne me souvenais pas avoir jamais dormi la nuit. Je dormais le matin jusqu’à midi. Les profondeurs nocturnes m’effrayaient", confie Julie De Smet, l’héroïne contemporaine de l’écrivain. Ces lignes nous rappellent la chanteuse Barbara, la romancière Amélie Nothomb, le chanteur Corneille, la présentatrice Oprah Winfrey et bien d’autres victimes d’agressions sexuelles.

Dès ses premières lignes, le livre de 150 pages respire l’histoire, le combat féministe et le récit d’une femme militante et engagée… Aurore Van Opstal y met en lumière les événements de la vie de Marilyn Monroe, jusqu’alors restés dans l’ombre.

Partagée entre la réflexion et l’émotion, l’autrice couche à l’encre douce-amère les événements sombres, qui ont marqué la vie de l’icône.