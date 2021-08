10.000 feuillets de Louis-Ferdinand Céline, volés à la Libération, ont refait surface.

C’est une histoire digne d’un roman, plutôt noir, que le principal concerné n’aurait pas pu écrire. Pas son genre. Car au centre de l’incroyable affaire qui secoue le petit monde littéraire ces derniers jours – depuis les révélations faites au Monde – il y a l’un des auteurs les plus révérés (et peut-être les plus détestés) de son temps : Louis-Ferdinand Céline. Auteur de chefs-d’œuvre indiscutables – Voyage au bout de la nuit, Mort à crédit -, il fut aussi un antisémite notoire, qui n’hésita pas à aller jusqu’à demander que ses ouvrages figurent en bonne place lors de l’exposition “Le juif et la France”, durant l’occupation.

L’histoire, la voici : en 1944, quand il fuit la France avec d’autres collabos, l’auteur laisse derrière lui, dans son appartement de Montmartre, des milliers de feuillets, dont nombre d’inédits. Notamment ceux de Casse-pipe, qui devait refermer la trilogie entamée avec les deux ouvrages cités plus haut. Seules quelques pages étaient parvenues jusqu’aux collectionneurs et spécialistes de Céline.