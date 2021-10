On dit que les murs ont des oreilles, chez elle, ils ont une langue. Belle. Et bien pendue. Ce sont eux qui racontent l’histoire de S’adapter, qui a valu à Clara Dupont-Monod de remporter, lundi, le prix Fémina. Un livre sur la fratrie, d’abord. Sur le handicap, ensuite. Un texte lumineux malgré sa gravité, dont l’auteur parle avec une infinie justesse, elle qui, éditrice (chez J.C. Lattès), productrice et animatrice sur France Inter (Livre et châtiment) et chroniqueuse sur la même radio (Par Jupiter , lire ci-dessous), se noie dans le papier à longueur de journée…

" Il se fait que dans les Cévennes, là où se passe ‘l’action’, il y a des murets de pierres sèches. Les murs tiennent parce que les pierres se soutiennent. Et pour moi, c’est exactement comme la fratrie, dit-elle. Et puis, il y a l’idée d’une chose un peu primitive, d’une voix comme celle de l’enfant (handicapé, NdlR), qui est immémoriale, minérale. Enfin, il y a une vieille tendresse pour le Moyen-Âge que j’aime tellement. À l’époque, on aimait animer l’inanimé : les cloches, les épées… Le fait que les pierres parlent, ça ne choque pas tant que ça. "