Plus de 25 ans que le nom de Dugomier joue des coudes chaque année sur les présentoirs des libraires. Et oui, ce n’est pas le perdreau de l’année qui débarque à la tête de cette nouvelle saga du Lombard drôlement bien née.

Nom de cette nouveauté : Les Omniscients. Au scénario, donc, Vincent Dugomier auquel on doit notamment les aventures de Muriel et Boulon, quelques scénarios du Marsupilami, Les démons d’Alexia ou Les enfants de la résistance. Point commun de ces aventures, elles sont tous publics et plutôt même orientées vers les jeunes adolescents. Une terre que le scénariste continue de malaxer et de pétrir avec de plus en plus de succès et c’est diantrement mérité.

(...)