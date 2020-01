On avait laissé Tomar Khan en plein déménagement, quand tous les flics de Paris quittaient le "36" pour s’installer dans un bâtiment flambant neuf, le Bastion. C’était il y a deux ans déjà, dans Fantazmë. Depuis, son "père", qui lui ressemble forcément un peu, a écrit Avalanche Hôtel non sans avoir déjà en tête l’idée qu’il retrouverait Tomar et ses comparses.

(...)