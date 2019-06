À plusieurs reprises, à la lecture du premier roman de Cécile Guidot, Les actes, les acteurs de la série Dix pour cent sont venus frapper à notre imaginaire. Même ambiance à couteaux tirés, même unité de lieux, même principe d’une société multicéphale, où chacun gère son portefeuille de clients. Ici, pourtant, on est loin du glamour et des plateaux de cinéma puisque c’est dans le milieu du notariat qu’évoluent l’auteur et son double de papier, Claire Castaigne. " Les producteurs de télé ont manifesté un fort intérêt pour le livre, parce que ça répondait à un manque, sourit Cécile Guidot. On a fait des séries sur les médecins, avec comme arène l’hôpital, on en a fait sur les avocats, mais sur les notaires, qui sont pourtant au cœur de la vie des gens, rien. Il y a eu une espèce de surenchère pour obtenir les droits et je les ai laissés à la productrice qui me laissait le plus de possibilités d’intervention. Du coup, je vais être coscénariste. Je ne veux pas qu’on perde la véracité. "

Car avant de se lancer dans l’écriture, la jeune femme a passé dix ans dans des études parisiennes, en qualité de notaire assistant, spécialisée en droit de la famille. " Quand j’ai décidé d’arrêter, de prendre du recul, je me suis mise à voyager. Assez loin de la France, aux États-Unis, je me suis dit que mon meilleur sujet, c’était mon vécu de notaire. Parce qu’on est au cœur des secrets de famille, on signe tous les actes importants de la vie des gens, analyse-t-elle. Je voulais vraiment une grande fresque, avec une galerie de personnage. Un truc balzacien, foisonnant, comme ces grands romans du XIXe. D’emblée, j’ai imaginé une trilogie dans laquelle les histoires s’entremêlent. À la fois celles des notaires et des dossiers qu’ils traitent ."

Mariages, divorces, héritages, successions, testaments : autant d’actes confiés à leur expertise, autant de moments de vie auxquels Cécile Guidot a assisté d’innombrables fois, elle qui, elle l’avoue sans détour, a dans un premier temps choisi ce métier " pour de mauvaises raisons " que sont " la revanche sociale et l’appât du gain . Je viens d’un milieu modeste et, pour moi, c’était une manière de m’affirmer dans la société, d’être reconnue. En le vivant, je me suis rendu compte qu’il y avait de bonnes raisons de faire ce métier. En cela, dans le livre, je m’inspire beaucoup de mon propre vécu. J’ai été happée par tout ce que cela représentait d’abnégation, d’humanité, de capacité d’écoute. Il se trouve que ça répond à une inclination de mon caractère ."

Et cela donne des pages tour à tour vraiment drôles, souvent cruelles (tant pour les notaires que pour ceux qui les consultent) et parfois fort émouvantes. Comme quand elle nous narre l’histoire de cette petite nonagénaire sans enfants, délaissée de tous dans son cinquième sans ascenseur, qui va léguer tout ce qu’elle a à ses voisins pakistanais. " Pour cette histoire, j’ai changé des choses mais je suis partie de faits réels. J’ai beaucoup aidé une cliente, j’ai outrepassé ma mission de notaire, j’allais chez elle, je l’écoutais, je brisais un peu sa solitude. La réalité dépasse souvent la fiction, dans ce milieu " , conclut-elle.

Quelques "pipole" et ça croustille !

Histoire de mettre un peu de "pipole" dans son roman, Cécile Guidot a, notamment, imaginé la mort d’un présentateur star du JT, retrouvé nu comme un ver dans le lit de sa maîtresse. "Il se fait que dans le cabinet où je travaillais, il y avait des pipole, s’amuse-t-elle. J’ai travaillé à partir d’une réalité - pas d’un présentateur télé - et d’un testament qui a été un affront pour l’épouse. Mais c’est vrai que ça donne quelque chose de croustillant."

Car - et elle en est parfaitement consciente - le métier de notaire pâtit encore d’une image vieillotte et poussiéreuse. "Il y a le cliché du notaire ringard, poussiéreux, dans un bureau sombre alors que - c’est ce que je décris - ce sont de véritables ruches, avec énormément d’activité, de rythme. Et puis, des moments de grande intensité dans les dossiers que l’on traite, beaucoup d’émotion, de conflits à gérer."

Cécile Guidot n’hésite pas, non plus, à souligner la domination masculine du secteur qui, en dépit des progrès réalisés, continue de fonctionner sur un mode machiste. "Les hommes sont encore en très grande majorité associés alors que les études sont peuplées de femmes… dans des rôles subalternes. Les quelques femmes qui y accèdent prennent, parfois, une carapace et deviennent extrêmement dures avec les autres femmes."

Cécile Guidot, Les actes, J.C. Lattès