Sélection de bouquins destinés à nos enfants, privés de pas mal de leurs libertés de s'évader.

Au sommet

Pour inaugurer leur nouvelle collection jeunesse, les Éditions Paulsen sortent 30 destins d’alpinistes. D’Henriette d’Angeville, première alpiniste à atteindre le sommet du mont-Blanc à Sarah Cartier, gardienne d’un petit refuge situé à 2841 mètres d’altitude, en passant par un sauveteur en montagne ou encore un cristallier, les 136 pages écrites par Jessica Jeffries-Britten et illustrées par Emmanuelle Halgand mettent en évidence 30 portraits d’alpinistes, hommes et femmes qui visent des sommets. Un livre idéal pour inspirer les jeunes qui rêvent de gravir les montagnes et pour ceux qui veulent tout simplement prendre de la hauteur.

© Paulsen Editions

Livres de saison

Ceux qui rêvaient d’un Noël blanc devront encore attendre. Bien qu’elle ait été présente à certains endroits de Belgique, la neige s’est plutôt fait discrète cette année. Il est toutefois possible de la retrouver dans Il neige!, livre de l’illustratrice Ekaterina Trukhan, paru aux Éditions Fleurus dans le secteur “petite enfance”. Bonshommes de neige, luge et même patin à glace, ici les premiers flocons tombent doucement, l’hiver est enfin arrivé !

De son côté, Katherine McEwen (aux Éditions Gallimard Jeunesse) propose aux enfants de 2 à 4 ans de découvrir Qui se cache sous la neige ? grâce à un livre aux plus de 20 flaps à soulever. Ours polaire, baleine, morse, chaque animal s’accompagne d’une information intéressante sur son mode de vie.

© Gallimard

© Fleurus

Un goût d'ailleurs

Nombreux sont ceux qui n’ont pas eu la chance de partir en vacances cette année. Mon imagier des sensations (Casterman) propose aux enfants de 2 à 4 ans de sortir leur pelle et leur râteau, ou encore leur matelas gonflable et leur maillot, pour profiter de quelques jours de “vacances à la mer” à travers les dix pages du bouquin cartonné. Une lecture, remplie de souvenirs pour les plus grands, qui redonne vie aux petits bruits, comme celui du chant du large, aux douces odeurs, comme celle de la crème solaire, et aux belles images.

L’illustratrice Ekaterina Trukhan propose, elle, de se tourner vers l’avenir avec Quand je serai grand… (Fleurus), l’adorable et poétique histoire de Monti, un petit chien qui rêve de faire le tour du monde. Une façon de voyager tout en restant chez soi…

© Casterman