Jean des Cars met toute son érudition au service des tragédies qui ont frappé les couples célèbres de l’Histoire.

Journaliste, biographe et écrivain, Jean Marie de Pérusse des Cars – dit Jean des Cars – a consacré de nombreux ouvrages aux familles régnantes. Windsor, Grimaldi Habsbourg, il en connaît la généalogie sur le bout des doigts et a côtoyé certains “grands de ce monde”, comme le dit la formule. Dans son dernier livre, Des couples tragiques de l’Histoire, il s’intéresse à ces unions parfois d’amour, parfois contre nature, qui ont traversé des drames, les ont surmontés où y ont laissé leur peau et leur âme.

Qu’est-ce qui fascine encore et toujours autant quand il s’agit des têtes couronnées ?