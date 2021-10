Peut-on tout se permettre avec un personnage de bande dessinée ? Assurément pas. Si l’on pense à Tintin, Moulinsart veille au grain pour que le célèbre reporter ne soit pas mis à toutes les sauces. Idem pour Astérix et bien d’autres héros du genre. Alors, quand sort un album de Lucky Luke dans lequel il est question de gays, on s’interroge. Si à 75 ans, l’homme qui tire plus vite que son ombre a tout vu et tout vécu, on ne s’attendait pas à le voir plonger dans cet univers qui semble éloigné du macho far west où résonnent plus souvent les coups de feu que les baisers.

(...)