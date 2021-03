Maddi, médecin généraliste à Saint-Jean-de-Luz, vit une relation douce et légère avec Esteban, son fils. Bains de mer, petits-déjeuners en tête-à-tête, la vie s’écoule, paisible. Mais le jour de ses dix ans, le petit garçon disparaît, sans laisser de trace. Dix ans plus tard, alors qu’elle a quitté la région pour exercer en Normandie, elle revient sur les lieux et tombe nez à nez avec un petit bonhomme qui ressemble trait pour trait à son enfant disparu. Il s’appelle Tom et vit en Auvergne, dans le petit village de Murol. Où Maddi, persuadée qu’il ne peut s’agir que d’Esteban "revenu" dans un autre corps, part s’installer à son tour. Accueillie comme le Messie dans cette entité où les toubibs font défaut, Maddi va vite déranger, questionner… Elle va aussi avoir la certitude que Tom est en danger et qu’il n’y a qu’elle pour le sauver.