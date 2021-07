La grande exposition d’été de la galerie Huberty&Breyne, à Ixelles, est consacrée au maestro de la bande dessinée, Milo Manara, et à ses travaux les plus récents, en particulier durant la pandémie qui a littéralement mis le dessinateur, comme son pays, l’Italie, en état de sidération.

Joint au téléphone, l’auteur notamment d’un magistral diptyque consacré au Caravage nous raconte comment il a vécu le début de l’épidémie de coronavirus : "Il faut bien se remémorer ce qu’il se passait en Italie en mars et avril 2020 : c’était une vraie tragédie, raconte Milo Manara. On ne connaissait pas bien ce virus, on voyait les médecins et les infirmières travailler sans aucune protection, tomber à leur tour malades et mourir : 20 000 membres des hôpitaux italiens y ont laissé leur peau. On n’avait plus connu ça depuis la Deuxième Guerre mondiale. En voyant cela, il m’était absolument impossible de trouver la concentration pour travailler. Nous étions confinés à la maison, ma femme et moi. Heureusement, nous habitons à la campagne et il y a de la place pour bouger mais nous avions l’interdiction de sortir de la propriété. Donc, on était comme attirés par la télévision et la radio et abreuvés des terribles nouvelles de l’épidémie."

(...)