Descendu de son socle, le petit bonhomme est parti vadrouiller dans les rues de la capitale.

Qu’il est bon de flâner dans les ruelles de Bruxelles, quartier de la Grand-Place. Si l’on a dû se passer de ce plaisir pendant de longues semaines, avec le déconfinement qui se poursuit, on peut désormais espérer pouvoir bientôt retrouver cette joie simple. Et puisque les librairies ont rouvert leurs portes, on pourra même le faire avec, sous le bras, l’ouvrage de Victoria Eulaerts et Axel Van de Stappen, Manneken-Pis, Balade à Bruxelles, qui promet de vous faire découvrir des endroits méconnus de notre patrimoine.

Muni d’une carte qui vous propose un itinéraire, vous voilà parti sur les traces du plus célèbre des ketjes de Bruxelles, auquel un docteur aurait tenu, récemment, ce langage : " Menneke, vous êtes peut-être en bronze, mais vos jambes sont en compote ! Il vous faut de l’exercice physique ." Ni une ni deux, alors qu’il faisait pipi au même endroit depuis 400 ans, le petit bonhomme a sauté de son socle.

Il vous raconte d’abord son histoire et ses légendes (celle des sorcières et celle des bourgeois), avant de proposer une multitude de petites activités. Des dessins, des devinettes (" Quel usage ferais-tu de l’eau claire et combien de seaux devrais-tu aller chercher quotidiennement ? "), un labyrinthe, des patrons de costumes qu’il a portés : il y a un peu de tout ça dans cet album cartonné. Sans oublier, bien entendu, la gastronomie, de la praline au spéculoos.

Manneken-Pis, Balade à Bruxelles, Victoria Eulaerts et Axel Van der Stappen (Standaard Uitgeverij)