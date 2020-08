Quelques chiffres avant les lettres : en 2010, ce ne sont pas moins de 711 livres qui débarquaient en librairies à l’occasion de la traditionnelle "rentrée littéraire de septembre". Un an plus tard, ils étaient 654 et, en 2012, 646 auteurs tentaient leur chance. Ces dernières années, toutefois -- et les éditeurs étaient les premiers à mettre en garde contre la surenchère de titres - la tendance était légèrement à la baisse. Puis vint la crise du coronavirus, le confinement, les librairies fermées de longs mois durant et des livres en souffrance, par caisses entières, qui attendaient dans les dépôts ou derrière des volets clos, pour ceux qui avaient été mis à l’office du 4 mars…

Alors, parce que les temps ont été difficiles pour les maisons d’édition, pour les auteurs et pour le secteur du livre en général, cette rentrée-ci, celle qui a, en fait, déjà démarré puisque les premiers ouvrages sont arrivés mercredi, sera un peu plus maigre. Mais un peu seulement puisqu’on annonce tout de même 511 titres, dans lesquels nous avons, comme chaque année (et c’est toujours un crève-cœur) pioché les plus attendus, non sans mettre l’accent sur quelques romans que l’on a déjà eu l’occasion de découvrir (et d’aimer). Tour d’horizon éminemment partial et partiel.

Albin Michel