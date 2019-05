Souvenez-vous, c’était en l’an 2000 : Marc Levy publiait son premier livre, Et si c’était vrai… , et le public tombait sous le charme d’un auteur à l’imagination débordante. Avec la régularité d’un métronome, il a depuis, chaque année, offert un roman à ses millions de lecteurs, quand ce n’est pas un film adapté d’un de ses ouvrages qui débarque sur grand écran. Faites le compte : Ghost in love est donc son 20 e roman. Pour autant, pas question de cycle ou d’anniversaire. Tout au plus Marc Levy concède-t-il un petit clin d’œil à ses fidèles. " La seule boucle est d’avoir placé l’intrigue à San Francisco, d’y avoir ramené les personnages. Ils auraient pu loger autre part que dans la maison d’Arthur et Lauren (les personnages d’Et si c’était vrai ?, NdlR), ce n’était pas un élément clef de l’histoire. Mais là, ça m’amusait… " (...)