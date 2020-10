Le désir. C’est lui, encore et toujours, qui a guidé Marc Levy dans l’écriture de son 21e roman, C’est arrivé la nuit. Une série en trois tomes et neuf personnages, qui se penche sur le monde des hackers et des lanceurs d’alerte. Un groupe qu’il a côtoyé et qui lui fait écrire, avec ironie, que "toute ressemblance…". "C’est une façon de dire avec humour que cette histoire est entièrement vraie", sourit-il de l’autre côté de son écran.