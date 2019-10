Les écrivaines canadienne Margaret Atwood et anglo-nigériane Bernardine Evaristo ont remporté lundi soir le Booker Prize, le plus prestigieux prix littéraire de langue anglaise, pour "The Testaments" et "Girl, Woman, Other", respectivement.

C'est la troisième fois depuis sa création il y a 50 ans que le prix couronne simultanément deux livres.

L'an dernier, le prix avait été décerné à l'écrivaine nord-irlandaise Anna Burns pour son roman "Milkman", qui traitait de la vie d'une jeune femme pendant la période des troubles en Irlande du Nord.

Le Booker Prize, doté de 50.000 livres sterling (57.000 euros), est remis chaque année à Londres. Il décore les ouvrages de langue anglaise parus au Royaume-Uni. Il s'appelait auparavant "Man Booker Prize", mais le principal sponsor, Man Group, avait annoncé en janvier son retrait.