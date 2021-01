"Je n’ai jamais parlé de mon grand-père car la raison était très claire : ce nom a été très lourd à porter, nous confie Frédéric Etherlinck, connu pour sa participation à l’Eurovision 1995 avec son titre "La Voix est libre" (4 fois disque d’or en Belgique). Artiste sans frontière, le petit-fils du célèbre poète et essayiste belge Maurice Maeterlinck a aussi une carrière de comédien reconnue avec plus de 50 films à son actif, dont le conte de Noël Big Five , Undercover (Netflix) ou encore l’adaptation québécoise de la série Dix pour cent. "Dans ma carrière d’artiste, c’est comme être le fils de Sardou ou Johnny, tu es juste la deuxième roue du carrosse. Puis dans mon cas, comme Maurice est un littéraire, on va scruter mes chansons et mes textes plus qu’un autre et… je suis très loin d’être un prix Nobel !"

Maurice Maeterlinck est, en effet, le seul Belge à avoir remporté le prix Nobel de littérature. C’était en 1911 pour L’Oiseau bleu.