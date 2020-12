Les journalistes du New York Times racontent leur plongée dans le monde glauque d’Harvey Weinstein.

Pendant des mois, elles ont enquêté sans relâche, passé des milliers de coups de fil, tenté de convaincre des femmes de raconter l’indicible. Pendant des mois, aussi, elles ont été l’objet de pressions, voire d’intimidations, mais elles ont tenu bon car elles croyaient, par-dessus tout, que le sujet sur lequel elles travaillaient était grave et que l’heure était venue de le dénoncer. Pendant des mois, Jodi Kantor et Megan Twohey, journalistes au New York Times, ont réuni les preuves, accablantes, qui feraient vaciller puis tomber pour de bon l’un des monstres d’Hollywood, le producteur Harvey Weinstein. Aujourd’hui, elles racontent cette aventure par le menu, dans un livre qui vous tient mieux en haleine que certains thrillers : She said.

(...)