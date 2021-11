Depuis la rentrée dernière, Michel Cymes est aux commandes d’une nouvelle émission intitulée Vitamine C. À ses côtés se trouve une personnalité belge bien connue : Bérénice Bourgueil, ancienne animatrice star de RTL Belgium, qui a quitté l’avenue Georgin pour mener sa barque chez nos voisins français, où elle s’était déjà fait remarquer, notamment en présentant une chronique dans Les Enfants de la télé sur TF1. "Tout ne peut que bien se passer avec Bérénice. Je l’adore. C’est une personne sympa, humble, modeste et simple. C’est un vrai bonheur de travailler avec elle", déclare le médecin français qui espère voir sa nouvelle émission passer les fêtes de fin d’année. "La case horaire de Vitamine C n’est pas facile (17 h 40 le dimanche, NdlR). On va dire que tout dépend de la météo. Les débuts ont été rudes parce qu’il faisait beau. Mais, depuis que le soleil n’est plus au rendez-vous, les audiences décollent. En fait, j’espère qu’il fera mauvais tous les dimanches de l’année !"