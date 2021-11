Saviez-vous que, pour séduire, l’araignée paon assure un véritable spectacle de danse, que les gouramis peuvent s’embrasser sur la bouche pendant pas moins de 20 minutes, que le pénis de l’éléphant mesure deux mètres et que chez les hippocampes, c’est le mâle qui est "enceint" ? Après le succès de leur premier livre Même pas bêtes ! centré sur les cinq sens, Michel Cymes, médecin le plus célèbre du PAF, et la vétérinaire Farah Kesri remettent le couvert en comparant cette fois-ci l’homme et l’animal sur le domaine de la reproduction. Disponible depuis octobre dernier aux Éditions Glénat et illustré par Maureen Dor, Même pas bêtes ! : la reproduction revient sur différentes étapes, de la séduction à celle de la venue au monde.

Intéressant et ludique, ce livre est destiné autant aux parents qu’aux enfants. "Les parents se retrouvent souvent confrontés à ce genre de questions provenant de leurs enfants : ‘Comment on fait des bébés ?’, ‘Par où ils sortent ?’ et ‘Comment ils grandissent ?’ Moi-même, j’en ai fait l’expérience et je me suis rendu compte que les enfants avaient beaucoup d’imagination en ce qui concerne la reproduction. J’ai donc naturellement commencé à parler de la façon dont certains animaux procédaient et fait le comparatif avec l’être humain. Et ça a bien fonctionné. Michel (Cymes, NdlR) a adoré ce genre d’anecdotes donc o n a réfléchi à en faire un livre ", explique la chroniqueuse du Magazine de la santé sur France 5. "C’est une sorte de béquille pour les parents qui ne savent parfois pas quoi répondre aux questions de leurs enfants. Les choses sont expliquées de façon progressive et sont faciles à comprendre", continue Michel Cymes.

Quelles sont les espèces qui présentent le plus de points communs avec l’homme ?