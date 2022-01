Avec - selon Livres Hebdo - 545 romans annoncés, la rentrée littéraire de janvier est plus importante, en matière de chiffres, que celle de septembre ! Cela n’était plus arrivé depuis des années et cela témoigne d’une belle résistance de la littérature et de ses auteurs qui n’ont jamais autant écrit que pendant les multiples confinements…

Difficile, du coup, de faire un tri dans des programmes plantureux, difficile, aussi, de dénicher les pépites qui seront les succès de demain quand ils côtoient, sur les étagères des libraires, des machines de guerre comme Anéantir, de Michel Houellebecq , dont nous vous avons révélé tout le bien que l’on en pensait dans nos éditions du 30 décembre.

