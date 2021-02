Le dessinateur bruxellois Midam expose pour la première fois au musée de la Bande Dessinée à Bruxelles.

Depuis plus de 25 ans, Midam, ce ket originaire d’Etterbeek, est le père du célèbre garnement “Kid Paddle”. Il expose aujourd’hui ses différentes œuvres au musée de la bande dessinée à Bruxelles. Rencontre.

D’où vient le pseudo Midam?

“Il provient d’un mélange entre mon prénom et mon nom (Michel Ledent) pour faire “Midam”.”

Cette passion pour le dessin, d'où provient-elle?

“Enfant, je dessinais. Pas énormément, mais je dessinais un peu plus que les autres enfants. Ce n’est qu’après avoir terminé mes secondaires que j’ai demandé à un psy de me dire pour quoi j’étais fait. J’ai réalisé des tests, et il m’a dit que je devais faire métier artistique. J’ai toujours eu cette fibre en moi mais il a fallu qu’un psy me dise que c’est là-dedans que je devais aller. Car au départ, je m’étais lancé dans l’architecture.”