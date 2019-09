C’est l’un des romans les plus attendus de la rentrée 2019. Là où l’histoire d’Ariane, le précédent, se déroulait dans les années 90, avant le fol envol d’Internet, à mille lieues des messageries instantanées et de la nébuleuse du web, Les Yeux rouges (paru au Seuil) s’ancre dans ce réel-là, phagocyté par les réseaux sociaux, écœuré des miroirs qu’il ne cesse de se tendre, écœurant d’entre-soi algorithmique, de surattention à l’image doublée d’une vénéneuse indifférence.

Journaliste et chroniqueuse elle-même, Myriam Leroy ne fait pas mystère de l’inspiration puisée dans sa propre expérience pour bâtir ce roman. Très tôt, "dès 2012-2013", l’évidence du sujet s’impose à elle. De nombreux "débuts avortés" plus tard, accrochée au défi artistique qu’elle s’est lancé, elle trouve "la porte d’entrée", le dispositif narratif - cette première personne qui raconte tout en discours rapporté - qui donnera au récit la juste distance, et placera le lecteur en position de travail mental pour imaginer la situation, pour en déterminer la gravité.

(...)