Sur la quatrième de couverture du dernier roman de Nicolas Rey, La marge d’erreur, on peut lire qu’il s’agit du “portrait hilarant d’un dépressif chronique plein de rage de vivre, pour les dernières semaines qu’il lui reste”. De fait, et malgré l’oxymore qu’elle contient, cette phrase résume parfaitement ce texte sombre et lumineux à la fois (encore un paradoxe), qui, souvent, provoque le rire. Parce que l’auteur n’a pas son pareil pour, après un passage d’une infinie douceur, vous plonger dans une scène de sexe carrément trash. Comme si, d’une page à l’autre, on passait d’un délicat roman d’amour au Marquis de Sade. Une réflexion qui amuse beaucoup l’intéressé.