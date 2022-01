Partir, disparaître, respirer: c'est le menu du nouveau roman de Niko Tackian.

Après un premier livre au succès colossal, Yohan se sent pousser des ailes. Sa vie part en vrille, il perd celle qu’il aime en même temps que l’inspiration. Alors il décide de repartir de zéro et, contre 10.000 euros, s’inscrit dans un programme qui lui promet d’effacer ses erreurs et de s’offrir une seconde chance. Sauf que sur l’île paradisiaque où il débarque, il comprend rapidement qu’il est emprisonné…

À la lecture de Respire, on pense évidemment au Dôme de Stephen King. On lorgne vers des épisodes de La quatrième dimension. On étouffe façon Truman show. Avant de découvrir le “pot aux roses”, 324 pages plus tard. Interview.

Est-ce que vous avez déjà rêvé, vous, de tout quitter?