Les frères Werner, ce sont deux jeunes juifs allemands orphelins à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Deux gamins qui vont être embarqués malgré eux dans le divorce le plus marquant de cette fin du XXe siècle. Perdus à Berlin au milieu des ruines fumantes d’un Reich déchu, ils optent pour l’Est sans le savoir. Par hasard. Un non-choix qui va pourtant marquer tout le reste de leur vie.

Rapidement, ces deux enfants vont attirer l’attention du pouvoir communiste qui va les recruter pour sa Stasi. Une fois de plus, les frangins n’ont pas le choix. C’est la Stasi ou les camps de rééducation. Konrad et Andreas ont beau avoir le même parcours, fait de contraintes et de déchirements, ils ont une approche quelque peu différente de la vie. L’un est plus "rebelle". L’aîné, Konrad, lui, a plus rapidement intégré les diktats de cette vie sous pression.

