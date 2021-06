L’auteur de "La disparition de Josef Mengele" signe "Une passion absurde et dévorante", un ouvrage passionnant sur le ballon rond. Sous toutes ses coutures.

Enfant, comme tous les petits garçons, il s’est rêvé Platini, Maradona, Cruyff. Ou même Van Himst, allez savoir. Puis le temps a passé et Olivier Guez est devenu journaliste, essayiste et écrivain. En 2017, il a d’ailleurs été récompensé du prix Renaudot pour "La disparition de Josef Mengele" (Grasset). Mais, enfouie au fond de son cœur depuis un certain match de Coupe du monde en 1982, sa passion pour le ballon rond était toujours là, intacte. Entre 2014 et 2020, il a d’ailleurs écrit nombre de textes sur le football, notamment pour Le monde. À sa manière, il a fait sa campagne de Russie, qui allait bien au-delà d’une simple chronique sur les rencontres de cette Coupe du monde de sinistre mémoire qui vit nos Diables s’incliner face aux Bleus en demi-finale.

Ce sont ces Écrits sur le football (c’est le sous-titre) qu’Olivier Guez a réunis dans "Une passion absurde et dévorante". Un livre à mettre entre toutes les mains, que l’on soit, ou non, un spécialiste de ce sport aux ramifications et aux répercussions mondiales.