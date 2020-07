Cet été, Olivier Minne est simultanément sur Fort Boyard et dans les librairies. Sorti en juin dernier, son premier roman intitulé Un château pour Hollywood (éditions Séguier) nous invite dans les couloirs du Château Marmont de Los Angeles, hôtel baroque construit à une époque où les abords de Sunset Boulevard étaient encore colonisés par les coyotes. L’histoire de ce lieu emblématique est racontée par le biais de celle d’Abigaïl Fairchild, ancienne directrice du château et star déchue du cinéma muet qui décide soudainement d’y réapparaître après des années de retrait et de solitude. Son chemin va croiser celui de Wayne Cornwall, un jeune vagabond qui lui redonne le goût d’une vie oubliée…

