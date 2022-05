Il n’y a pas d’âge pour parler jardin et pour jardiner. Dans Leur jardin expliqué aux enfants, un livre paru aux Éditions Glénat jeunesse dans la collection Quand ça va, quand ça ne va pas, Alain Baraton, jardinier en chef du parc du château de Versailles, espère motiver les plus jeunes (et leurs parents) à “mettre les mains dans la terre”.