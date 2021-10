"Julia se réveille. Elle ne se sent pas bien. Ce soir, elle doit se présenter à un grand concours de chant. Mais elle a peur", commence ainsi le livre, habilement rédigé par la plume de Simon Orenbach, psychothérapeute et papa de Julia (connue pour avoir été la candidate belge à The Voice Kids France 2019). Dans le jardin, le rouge-gorge qui depuis toujours l’écoute chanter se rend compte que Julia pleure. Il lui vient en aide et lui présente un magicien inattendu…" Avec des mots simples mais efficaces, ce premier volet d’une série de plusieurs histoires embarque le lecteur dans un univers fantastique (grâce aux illustrations d’Aimée Girale) mais finalement bien réel. "Mon papa a écrit un livre sur moi et inspiré de mes angoisses", nous révèle Julia, 12 ans, au sujet de son papa psychologue spécialisé dans l’enfance. Et il a donc écrit ce livre pour donner des outils aux enfants afin qu’ils puissent faire face à leurs peurs."

Simon Orenbach, franco américain de 61 ans diplômé en Belgique et au Royaume-Uni, est en effet intimement convaincu que nous sommes "aveuglés par nos peurs et nos croyances", de quoi nous empêcher d’exploiter nos ressources. Ce qui fut le cas de sa fille Julia lorsqu’elle était montée sur la scène de The Voice Kids sur TF1. "Il m’a vu stresser et m’a aidé dans ma gestion du stress"