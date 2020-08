Le rusé petit Gaulois et ses déjantés acolytes ont conquis le monde, à l’exception du nouveau continent. Le vent pourrait tourner.

Nous sommes en 2020 après Jésus-Christ. Toute la planète Terre a succombé aux aventures d’Astérix le Gaulois. Toute ? Non ! Un pays peuplé d’irréductibles résiste encore et toujours malgré les albums qui n’ont cessé de s’enchaîner depuis 1959 et le succès qui les a accompagnés. Ce pays, ce sont les États-Unis.

(...)