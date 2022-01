Dans Paris-Briançon, Philippe Besson va jusqu’au bout du drame. Non sans avoir partagé de sublimes moments de vie.

C’est un espace clos – on aurait pu écrire confiné – qui est déjà un voyage. Des wagons à l’ancienne, tractés par une locomotive qui prend son temps. Un train de nuit comme dans les fantasmes, de ceux qui nous emmènent au bout du monde : l’Orient Express, le Transsibérien… Celui dans lequel Philippe Besson embarque ses personnages et ses lecteurs fait, plus modestement, la liaison entre Paris et Briançon, au cœur des Hautes-Alpes. Le temps d’un voyage, Alexis, Victor, Catherine, Jean-Louis, Serge, Julia et ses enfants, Manon, Leïla, Hugo, Dylan et Enzo vont se croiser, se parler, se découvrir. Et puis il y aura Giovanni, celui par qui le drame arrivera. Celui par la “faute” de qui Philippe Besson écrit, page 75, “difficile de croire que c’est une nuit pour mourir”. Dans les rires, dans les silences, dans les accolades amicales et les caresses maternelles, coincé comme un spectateur de ce qui se joue là, Philippe Besson touche à l’essentiel, en peu de mots, mais qui sont, une fois encore, d’une implacable justesse…