En exergue de son dernier livre, "Au printemps des monstres", Philippe Jaenada cite Jacques Le Gallois (pseudo pour le nom d'un des protagonistes qu'il serait idiot de dévoiler ici) qui écrit “Je suis un sinistre enfant du vingtième siècle”. Après s’être intéressé à Bruno Sulak, à Pauline Dubuisson ("La petite femelle") puis à Henri Girard ("La serpe"), l’auteur aurait-il une appétence pour la noirceur de ses personnages ? Les voit-il, du reste, comme des “sinistres enfants du vingtième siècle”. Attablé face au Théâtre de Namur, où il vient de faire une lecture dans le cadre de l’Intime Festival, l’auteur sourit à la question. Qu’il balaie du revers de sa grosse paluche. “Non, aucun de ceux-là n’en sont”, dit-il. “On les a souvent considérés comme ça mais moi, je voulais montrer le contraire. Que ce sont plutôt des bonnes personnes du vingtième siècle et plutôt des victimes…. Et là, idem sur Lucien Léger. Celui qui écrit cette phrase est pour moi le pire de tous dans cette histoire. Mais il y a de la concurrence, entre le père Taron, Maurice Garçon…”

Dans "Au printemps des monstres", Philippe Jaenada, déroule, sur 750 pages, un fait divers qui a tenu la France en haleine, au mitan des années 60 : la disparition et le meurtre d’un enfant de 11 ans, Luc Taron, retrouvé mort dans une forêt près de Paris. L’affaire ne sera jamais élucidée, mais un homme, dont l’écrivain est persuadé de l’innocence, va s’accuser dans des courriers qu’il signera "l’Etrangleur". Arrêté, incarcéré, il passera des décennies en prison. Pourquoi ? Pour protéger qui ? C’est à ces questions que l’on est confronté tout au long de ce très gros roman, qui pourrait bien valoir à son auteur une nouvelle récompense littéraire. “En écrivant ce livre, où que je tourne la tête je tombais sur un sale type ou une femme fourbe et traîtresse.”, ajoute l'auteur.