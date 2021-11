La deuxième partie du Regard bleu retrace la vie d’un couple, Jo et Mi, à travers un XXe siècle en pleine mutation.

Il était une fois… un enfant né dans les galeries royales Saint-Hubert. Il s’appelait Joseph-Henri Wilms et grandit au cœur de Bruxelles. À l’âge de 20 ans, Jo connaîtra deux amours intenses : celui qu’il portera à son épouse Mi et celui de la montagne. Il porte sur l’un et l’autre comme sur les choses et les événements un regard mêlé de tendresse et de fermeté : le regard bleu.

Mi et lui réussiront une vie dynamique et commune pendant 67 ans. Ils assisteront à la naissance de toutes les évolutions tant historiques que technologiques qui marqueront le XXe siècle.

(...)