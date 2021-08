Jean-Paul Procureur a patiemment construit un roman mettant en scène sa mère, son frère et quelques autres, sortis de son imagination.

Quand on l’aborde dans la rue, aujourd’hui encore, c’est pour évoquer avec Jean-Paul Procureur son métier de journaliste et l’émission "Cartes sur table", qu’il a présentée pendant des années, sur la RTBF. Malgré un bref passage en politique, c’est donc l’homme d’image et de débats que le public a gardé en mémoire. “La politique, j’ai voulu voir, de l’intérieur, comment c’était”, dit-il, sans amertume. “J’ai vu. Ce n’était pas fait pour moi, je n’avais pas la cuirasse qu’il faut pour la politique. Mais je crois que si je n’avais pas tenté l’expérience, j’aurais vécu avec ce regret.”