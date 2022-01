Dans son "Petit traité d’élévation", Pascal Bruckner rend un vibrant hommage aux sommets qu’il grimpe avec gourmandise.

Entre le livre de Jean-Christophe Rufin (Les flammes de pierre, Gallimard, 2021), celui de Louis Meunier (Si haute soit la montagne, Calmann-Levy, 2022) et celui de Pascal Bruckner (Dans l’amitié d’une montagne, Grasset, 2022), en l’espace de quelques mois, elle aura donc été partout en librairie. Est-ce à dire que la montagne est aujourd’hui “tendance” ? “Elle l’a toujours été”, sourit le romancier et essayiste Pascal Bruckner. “Ce qui l’est, aujourd’hui, c’est l’évasion. Les gens ont envie d’échapper à la morosité et à la chape de plomb dans laquelle on vit depuis deux ans. Du coup, la montagne devient l’espace accessible le plus proche. Au moins, on y respire, on échappe à la morosité des villes. Donc, elle devient un peu plus tendance, précisément parce qu’on est en pleine pandémie et qu’on a l’impression qu’on en sortira par le haut si on grimpe.”

(...)