Entre le football et le cinéma, les liens sont évidents, mais plutôt déséquilibrés. Depuis les tribunes ou devant le petit écran, il ne se passe pas le moindre match sans que ne fusent des réflexions du type "Arrête ton cinéma", "Quel acteur celui-là" ou "Il mériterait l’Oscar de la simulation" devant le spectacle d’un joueur à peine frôlé qui semble souffrir mille morts avant de gambader comme un lapin quelques secondes plus tard si l’arbitre ne siffle pas. Alors que, dans un multiplexe, jamais on n’entend la moindre remarque sur un film inspiré par les arabesques d’un artiste du ballon rond ou par la poésie fleurie de certains supporters.