Âgé de 82 ans, Raoul Cauvin, connu pour être le scénariste de Boule et Bill, Les Tuniques bleues, L'Agent 212, Natacha ou encore Les Femmes en blanc ne va pas bien.

Et il l'a communiqué aux personnes qui le suivent via son blog peu avant ce week-end.

"A vous tous et toutes, je souhaite un bon WE. Ceci dit, je ne sais pas comment vous l'annoncer... Disons simplement que je m'apprête bientôt à rejoindre les grands parents de Greg et Leslie. L'oncologue est formel. Encore quelque mois à vivre avant d'aller, là-haut, rejoindre tous ceux qui m'ont précédé. Fallait bien que ça m'arrive aussi un jour. Contrairement à certains, je n'ai pas voulu partir cash, créer la surprise... J'ai préféré prendre un peu de temps pour vous avertir. Voilà qui est fait... J'espère m'en être bien tiré... Bien à vous et, tant que je peux encore le faire...vous dire... A+", écrivait-il.

Les internautes ont été bouleversés suite à cette annonce. "Vous m'avez fait pleurer", "Je ne sais plus quoi dire, Raoul", "Qu'est-ce que vous avez écrit là ? Dites-nous que c'est pas vrai Raoul", "C'est très respectueux vis-à-vis de nous de nous l'avoir dit, Raoul. Difficile d'exprimer ma tristesse", "Me voici en train d'apprendre cette nouvelle et les larmes coulent, ma vue en est un peu brouillée pour écrire ce message", "J'ai connu des meilleurs débuts de journée, j'ai l'impression d'avoir reçu un six tonnes sur le crâne contenant toutes les BD scénarisées par Raoul", peut-on notamment lire dans les réponses à son triste message.