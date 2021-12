L'ouvrage a ainsi atteint 471.000 dollars lors d'une vente aux enchères jeudi, soit le prix le plus élevé jamais payé pour les débuts du jeune sorcier, sous quelque forme que ce soit, a indiqué la maison de vente aux enchères américaine Heritage Auctions, basée au Texas.

"C'est non seulement le livre Harry Potter le plus cher jamais vendu, mais aussi l'œuvre de fiction du XXe siècle publiée commercialement la plus chère jamais vendue", a déclaré Joe Maddalena, vice-président exécutif de Heritage Auctions, dans un communiqué.

Seuls 500 exemplaires cartonnés du livre ont été imprimés, la plupart étant destinés à des bibliothèques publiques. Les quelques exemplaires qui ont fait surface aux enchères sont devenus les titres les plus convoités de la littérature moderne, deux autres ayant été vendus en 2021 pour plus de 138.000 dollars, a précisé Joe Maddalena.

"Harry Potter à l'école des sorciers a pris vie sur grand écran il y a deux décennies, et ce résultat montre la puissance de cette combinaison de littérature et de cinéma. Ces livres sont récompensés pour les résultats de leurs films".

Parmi les autres livres rares passés au marteau figurent les premières éditions des sept titres des "Chroniques de Narnia" de CS Lewis, la trilogie "Le Seigneur des anneaux" de JRR Tolkien et une première édition signée de "Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur" de Harper Lee.