Sortis début mars, ces romans n’ont, pour certains, passé que quelques jours en librairie. Séance de rattrapage.

C’était début mars, à Tour et Taxis. La fête du livre battait son plein et même si le Covid-19 avait déjà fait des ravages en Chine et en Italie, à Bruxelles, du 5 au 8, les bouquins étaient le centre du monde. Pour certains, comme Olivier Henskens, c’était une première en tant qu’auteur. Après des années passées à peaufiner le sujet du Roi mort (LiLys Éditions), l’ancien journaliste avait, enfin, son livre en main et, assis derrière une table sur son stand, pouvait même signer les exemplaires – tous écoulés – disposés devant lui. Bref, tout ceci s’annonçait sous les meilleurs auspices et laissait présager au néoromancier un bel avenir.” Un événement très intense émotionnellement”, nous confie-t-il. Sauf que, patatras, dix jours plus tard, le 18 mars à midi, la Belgique se confinait et que les libraires, comme tous les autres commerçant, baissaient le rideau de fer. “Au moment où mon texte avait une petite chance d’être dans les librairies, de pouvoir se vendre, ben… rien ! On n’a même pas eu le temps de l’installer dans les rayons que les magasins étaient fermés.”