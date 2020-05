Son dernier roman, Va où le vent te berce, est sorti juste avant le confinement. Malheureusement pour elle, Sophie Tal Men, chef de service de neurologie à l’hôpital de Lorient, n’a pas pu l’accompagner dans les salons et autres foires qu’elle aime tant. "J’ai deux étiquettes, l’une à l’hôpital et l’autre en tant qu’auteur, il y en a une qui a pris le pas sur l’autre. Je l’ai pris avec beaucoup de recul. Ce qui est sûr, c’est que j’ai toujours eu des lecteurs malgré le confinement, qui ont acheté le livre dans les supermarchés ou en version numérique. Finalement, mon livre n’a pas tant végété pendant le confinement, même si j’ai sans doute eu moins de lecteurs que la normale", affirme cette éternelle optimiste.

D’autant que, malgré la crise du covid-19, les retours de ses lecteurs ont été absolument positifs. "Quand j’ai écrit cette histoire, évidemment, jamais je n’avais pensé à ça. Grâce aux réseaux sociaux, au mail que j’ai laissé à la fin du livre, il n’y a pas un jour où je n’ai pas un retour de lecteur qui me dit que ce livre lui a fait du bien. Et ça, en tant que soignant, je me dis que le pari est gagné. Si je peux faire du bien en écrivant, c’est chouette. J’aborde des choses un peu tristes, mais il y a de la lumière à la fin, ça se termine plutôt bien. Je pense que c’est ça qui fait du bien. Moi, quand j’écris, le soir, c’est aussi pour me faire du bien, évacuer des émotions", dit-elle.

(...)