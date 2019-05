C’était un peu le monstre du Loch Ness de la bande dessinée. Plus de quatre ans que cet album était en chantier. Le dernier Blake et Mortimer arrive enfin en librairie et est estampillé François Schuiten au dessin, Jaco Van Dormael et Thomas Gunzig au scénario et Laurent Durieux aux couleurs.

Une solide équipe pour un album qui met surtout en avant une des marottes de François Schuiten : le palais de justice de Bruxelles conçu par l’architecte Joseph Poelaert. Un lieu que le dessinateur connaît sur le bout des doigts pour l’avoir dessiné sous tous les angles dans diverses aventures. Un lieu qui abriterait (...)