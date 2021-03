En 1991, peu de temps après la mort de Serge, Bernard Pascuito - qui, de son propre aveu, connaissait peu l’artiste - signait, chez Sand, Gainsbourg, le livre du souvenir. Un beau livre, rempli de magnifiques photos en noir et blanc. Trente ans plus tard, l’auteur a eu le temps d’apprendre et d’aimer l’homme à la tête de chou et il le prouve avec ce nouvel ouvrage, dont Bambou signe la préface...